Туристические предпочтения россиян: новые тренды и направления

Эксперт Морозова: тематический туризм быстро набирает популярность у россиян

В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в туристических предпочтениях россиян. Крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, становятся не только центрами бизнеса и культуры, но и отправными точками для новых форм отдыха и путешествий. Об этом рассказала Юлия Морозова, руководитель PR-департамента сети отелей Palmira, в интервью изданию «Известия».

Одной из ключевых тенденций, по словам Морозовой, является растущий интерес к компактным поездкам. Горожане все чаще выбирают недалёкие направления, где можно сочетать активный отдых с возможностью расслабиться. Это может быть как насыщенная экскурсионная программа в исторических городах, так и спокойные выходные за городом, включающие прогулки на свежем воздухе, отдых в отелях и посещение SPA-процедур.

Среди новых форматов отдыха, которые начинают набирать популярность, выделяется кинотуризм. Хотя этот вид туризма только начинает развиваться в России, он уже привлекает внимание тех, кто хочет посетить места, связанные с известными фильмами или сериалами. Это может быть как экскурсия по съемочным площадкам, так и участие в фестивалях кино.

Не менее важным трендом является концепция «всё включено», которая становится всё более актуальной даже за пределами традиционных курортных зон. Путешественники ценят возможность заранее планировать бюджет поездки, зная, что все расходы включены в стоимость проживания.

Новый термин – джомо-туризм (Joy of Missing Out) – обозначает философию, противоположную привычному стремлению быть всегда в центре внимания. Этот подход предлагает путешественникам наслаждаться уединением и замедлить темп жизни. В условиях стремительного ритма городской жизни, такая возможность особенно ценна. Джомо-туризм позволяет установить связь с природой, насладиться тишиной и покоем, что, в свою очередь, способствует восстановлению душевного равновесия.

Сонный туризм – еще один интересный тренд, который набирает популярность. Он направлен на улучшение качества сна и восстановление физических и психоэмоциональных ресурсов.

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Источник: Известия