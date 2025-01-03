Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Туристические предпочтения россиян: новые тренды и направления

Эксперт Морозова: тематический туризм быстро набирает популярность у россиян

В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в туристических предпочтениях россиян. Крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, становятся не только центрами бизнеса и культуры, но и отправными точками для новых форм отдыха и путешествий. Об этом рассказала Юлия Морозова, руководитель PR-департамента сети отелей Palmira, в интервью изданию «Известия».

Одной из ключевых тенденций, по словам Морозовой, является растущий интерес к компактным поездкам. Горожане все чаще выбирают недалёкие направления, где можно сочетать активный отдых с возможностью расслабиться. Это может быть как насыщенная экскурсионная программа в исторических городах, так и спокойные выходные за городом, включающие прогулки на свежем воздухе, отдых в отелях и посещение SPA-процедур.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Подстава на парковке — популярный развод у торговых центров

Среди новых форматов отдыха, которые начинают набирать популярность, выделяется кинотуризм. Хотя этот вид туризма только начинает развиваться в России, он уже привлекает внимание тех, кто хочет посетить места, связанные с известными фильмами или сериалами. Это может быть как экскурсия по съемочным площадкам, так и участие в фестивалях кино.

Не менее важным трендом является концепция «всё включено», которая становится всё более актуальной даже за пределами традиционных курортных зон. Путешественники ценят возможность заранее планировать бюджет поездки, зная, что все расходы включены в стоимость проживания.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Новый термин – джомо-туризм (Joy of Missing Out) – обозначает философию, противоположную привычному стремлению быть всегда в центре внимания. Этот подход предлагает путешественникам наслаждаться уединением и замедлить темп жизни. В условиях стремительного ритма городской жизни, такая возможность особенно ценна. Джомо-туризм позволяет установить связь с природой, насладиться тишиной и покоем, что, в свою очередь, способствует восстановлению душевного равновесия.

Сонный туризм – еще один интересный тренд, который набирает популярность. Он направлен на улучшение качества сна и восстановление физических и психоэмоциональных ресурсов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 161
03.01.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0