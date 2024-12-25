Новый российский внедорожник — рассказываем, как он едет!

«За рулем» рассказал о внедорожных возможностях автомобиля Соболь NN 4х4

Полноприводный ГАЗ Соболь NN 4х4 уже предлагается в вариантах с цельнометаллическим кузовом фургон и грузопассажирским (комби), рассчитанным на перевозку груза и 6 человек, включая водителя. А в 2025 году, как рассказывал «За рулем», появится и полностью пассажирский вариант минивэн – такой уже есть у моноприводного Соболя NN.

Грузопассажирский кузов стоит от 3 740 000 рублей, а минивэн, по прогнозам, потянет примерно на 3,9 млн

Полный привод и просторный салон сделают новую газовскую модель интересным вариантом автомобиля для путешествий. Как сдюжит новый российский внедорожник в дальней дороге, часть которой пройдет по пересеченной местности? Первое мнение об этом мы составили еще во время первого теста Соболя NN 4х4 в кузове комби.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– На первой передаче едешь почти как раньше со включенной понижающей в раздатке. То есть с места лучше трогаться на второй, которая тоже не слишком длинная. А вот третья и четвертая – то что надо для города: быстро не заканчиваются, и прыти Соболю хватает. На шестой передаче при 110 км/ч обороты чуть за две тысячи – и вполне укладываешься в 11 литров дизтоплива на сотню.

А на первой передаче да на нижней ступени раздатки полноприводный Соболь ползет вдвое медленнее, чем раньше, – скорость всего 2-3 км/ч. Так что в песчаном карьере я проделал такой фокус – вышел из автомобиля прямо на ходу и дальше управлял баранкой, шагая рядом. Только никому не рассказывайте!

На бездорожье даже на штатных «атэшках» Кама‑218 чувствуешь себя прекрасно. Полный привод, как и прежде, part-time – с ручным жестким подключением передка. Есть задняя блокировка. Угол въезда впечатляющ – передком больше не цепляешься. Тяги – вагон, длинноходная подвеска – всепрощающая. По проселку без зазрений совести можно дубасить в раллийном стиле и прыгать с трамплинов.

В водительском кресле вообще кайф – его подвеска, конечно, не добавляет единения с машиной, зато дорастворяет всё, что не разгладила ходовая часть. А в городе даже пустой Соболь по-легковому комфортен – и даже на жестких стыках эстакад.

Точность управления не легковая, но в целом всё понятно и предсказуемо. Благодаря стабилизаторам стали меньше крены, и они не пугают даже при резких маневрах. А с новой передней подвеской и рулевым механизмом (от упора до упора 2,5 оборота руля) двухрядного шоссе с запасом хватает для разворота. И на тесной парковке проблемы разве что из-за отсутствия обзора назад – на опционных камере и парктрониках я бы экономить не советовал.