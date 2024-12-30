В 2025 году откроют прямое авиасообщение между Брестом и Петербургом

Между Россией и Белоруссией за последние 2 года запустили 10 новых авиарейсов

Белоруссия и Россия на протяжении 2023-2024 годов запустили авиасообщение между странами по десяти новым направлениям. Об этом заявил директор департамента по авиации белорусского Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб.

«В 2023-2024 годах открыли 10 новых направлений [авиасообщения] Республики Беларусь с российскими регионами», – уточнил директор департамента в интервью белорусским СМИ.

Новые авиарейсы соединили Белоруссию, в том числе, с Ульяновском, Архангельском, Минеральными Водами, Самарой, Челябинском, Махачкалой, подчеркнул Голуб.

«Большое внимание в этом вопросе мы уделяем нашим областным аэропортам. Буквально в октябре прошлого года запустили регулярное авиасообщение между аэропортом Гомеля и Москвой. Весной этого года Гомель мы соединили с Санкт-Петербургом, Брест соединили с Москвой», – отметил директор департамента.

В планах – запустить в 2025 году авиарейсы из Бреста в Санкт-Петербург, уточнил Голуб, при этом он подчеркнул, что меры по открытию прямого авиасообщения имеют статус приоритетных, а этот вопрос входит в повестку всех визитов глав субъектов Российской Федерации во время официальных визитов в Белоруссию.

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Источник: news.by