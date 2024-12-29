Новый 136-сильный гибридный седан с автоматом привезли в Россию
В России появился в продаже новый Nissan Sylphy за 3,25 млн рублей
Дилер привез в РФ новый гибридный седан Nissan Sylphy за 3 250 000 рублей по параллельным каналам. Продается экземпляр в версии Ultra с гибридным мотором объемом 1,2 литра и общей мощностью 136 л.с., АКП. Привод передний.
Nissan Sylphy
Комплектация включает систему бесключевого доступа с кнопкой пуска мотора, двухзонный климат-контроль, задние парктроники, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, несколько систем активной безопасности и другое.
Интерьер Nissan Sylphy
Nissan Sylphy является седаном C-класса, его конкуренты – Toyota Corolla, Kia Cerato или Hyundai Elantra. Автомобиль продают на китайском рынке, он дебютировал в 2023 году.
Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.
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Источник: Autonews
Фото:DongCheDi
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29.12.2024
Фото:DongCheDi
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