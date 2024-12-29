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Новый 136-сильный гибридный седан с автоматом привезли в Россию

В России появился в продаже новый Nissan Sylphy за 3,25 млн рублей

Дилер привез в РФ новый гибридный седан Nissan Sylphy за 3 250 000 рублей по параллельным каналам. Продается экземпляр в версии Ultra с гибридным мотором объемом 1,2 литра и общей мощностью 136 л.с., АКП. Привод передний.

Nissan Sylphy
Nissan Sylphy

Комплектация включает систему бесключевого доступа с кнопкой пуска мотора, двухзонный климат-контроль, задние парктроники, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, несколько систем активной безопасности и другое.

Интерьер Nissan Sylphy
Интерьер Nissan Sylphy

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Nissan Sylphy является седаном C-класса, его конкуренты Toyota Corolla, Kia Cerato или Hyundai Elantra. Автомобиль продают на китайском рынке, он дебютировал в 2023 году.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 15
29.12.2024 
Фото:DongCheDi
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