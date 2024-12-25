Внедорожная версия российского универсала на платформе Renault уже в автосалонах

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Универсалы Lada Largus Cross начали появляться у дилеров Lada

Напомним, что производство семиместных версий Largus и Largus Cross началось на заводе АВТОВАЗа в Ижевске 13 декабря. В тот же день АВТОВАЗ объявил цены на новинки.

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Семиместный универсал Lada Largus в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач стоит от 1 752 000 рублей.

Lada Largus Cross, который отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом и контрастной отделкой интерьера, в комплектации Comfort оценен в 1 807 000 рублей за 5-местную версию и 1 857 000 рублей за 7-местный вариант.

Официальных заявлений от АВТОВАЗа о старте продаж новых версий пока не поступало.

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Кроме того, был расширен функционал для моделей Largus. Теперь для всех версий предлагается комплектация Comfort, которая включает регулировку сиденья водителя по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электропривод и подогрев боковых зеркал. Также появилась версия Enjoy с мультимедийной системой LEnjoy Pro с сервисами Яндекс. Помимо мультимедиа, в версии Enjoy есть мультируль, обогрев лобового стекла, рейлинги, задний парктроник, камера, датчики дождя и света.

Недавно на АВТОВАЗе раскрыли информацию о новинках 2025 года, в их числе городской кроссовер класса «B+», построенный на платформе Lada Vesta.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
25.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+24