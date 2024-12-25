Внедорожная версия российского универсала на платформе Renault уже в автосалонах

Универсалы Lada Largus Cross начали появляться у дилеров Lada

Напомним, что производство семиместных версий Largus и Largus Cross началось на заводе АВТОВАЗа в Ижевске 13 декабря. В тот же день АВТОВАЗ объявил цены на новинки.

Семиместный универсал Lada Largus в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач стоит от 1 752 000 рублей.

Lada Largus Cross, который отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом и контрастной отделкой интерьера, в комплектации Comfort оценен в 1 807 000 рублей за 5-местную версию и 1 857 000 рублей за 7-местный вариант.

Официальных заявлений от АВТОВАЗа о старте продаж новых версий пока не поступало.

Кроме того, был расширен функционал для моделей Largus. Теперь для всех версий предлагается комплектация Comfort, которая включает регулировку сиденья водителя по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электропривод и подогрев боковых зеркал. Также появилась версия Enjoy с мультимедийной системой LEnjoy Pro с сервисами Яндекс. Помимо мультимедиа, в версии Enjoy есть мультируль, обогрев лобового стекла, рейлинги, задний парктроник, камера, датчики дождя и света.

Недавно на АВТОВАЗе раскрыли информацию о новинках 2025 года, в их числе городской кроссовер класса «B+», построенный на платформе Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»