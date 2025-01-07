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Штрафы с камер за езду без ОСАГО: водителей каких регионов накажут первыми

В РСА назвали условие для успешной реализации системы проверки наличия ОСАГО

Весной 2025 года в России стартует одно из самых масштабных нововведений – запуск автоматической проверки наличия полиса ОСАГО в тестовом режиме. Первые уведомления через Госуслуги водители по всей стране получат начиная с марта. Первыми регионами для тестирования систему станут Москва, Свердловская и Волгоградская области, позже подключатся и другие субъекты.

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«Сперва мы должны проверить, хорошо ли работают камеры, нет ли ошибок. И уже через 2-3 месяца, если система будет четко работать, мы будем инициировать более раннее завершение эксперимента и запуск уже именно штрафов. Услышав о том, что проверять полисы можно не только на федеральном уровне, но и на региональном, многие ЦОДД регионов уже хотят подключиться и самостоятельно запустить в работу такой вид фиксации», – подчеркнул глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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Дорожные камеры будут проверять весь поток машин, а не только автовладельцев, нарушающих Правила дорожного движения. При этом источник в страховой отрасли выразил мнение, что полноценно система сможет заработать по всей России не раньше ноября 2026 года.

Основная проблема, тормозящая запуск штрафов – сертификация камер на конкретное нарушение: штраф за езду без полиса ОСАГО. Для этого необходимо время и проверка каждой видеокамеры.

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В более прогрессивных регионах таких, как Москва, Свердловская и Волгоградская области, сертификация камер видеофиксации пройдет оперативно. Поэтому систему штрафов в этих субъектах запустят быстрее, чем в остальных. Уфимцев допускает, что это произойдет в 2025 году, а первые реальные штрафы за езду без ОСАГО, выписанные при помощи комплексов фото- и видеофиксации нарушений, появятся в столичном регионе, предположил глава РСА.

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 276
07.01.2025 
Фото:Depositphotos
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