Стало известно, как изменились цены 3-летних бестселлеров 2021 года

Аналитики рассказали, насколько подорожали самые популярные автомобили 2021 года

За последние три года российский авторынок сильно изменился: ушли корейские, японские и европейские бренды, а их место заняли китайские аналоги. Из пяти самых популярных автомобилей 2021 года в России официально продаются только две модели Lada.

В 2021 году лидерами продаж были Lada Vesta (от 835 900 рублей) и Lada Granta (от 587 900 рублей). Среди иномарок на третьем месте оказался Kia Rio (от 984 900 рублей), а также Hyundai Creta (от 1 239 000 рублей) и Hyundai Solaris (от 890 000 рублей).

Сегодня в топ-5 остаются только Lada Granta и Lada Vesta, причем Granta значительно опережает конкурентов. Корейские автомобили Hyundai и Kia официально не продаются, но на базе петербургского завода продолжается сборка машин под маркой Solaris, хотя объемы производства снизились.

Цены на автомобили заметно возросли. Трехлетняя Lada Granta, которая в 2021 году стоила от 587 900 рублей, в декабре 2024 подорожала почти в два раза — до 904,5 тысячи рублей. Lada Vesta за тот же период подорожала на 13%, с 1,17 млн до 1,34 млн рублей.

Цены на иномарки также увеличились: Kia Rio теперь стоит 1,86 млн рублей (в два раза дороже); Hyundai Creta, который в 2021 году стоил от 1,2 млн рублей, сейчас стоит 2,27 млн рублей.И только трехлетний Hyundai Solaris подешевел на 7%, с 1,88 млн до 1,75 млн рублей.

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Источник: 110km.ru