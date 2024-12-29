Зимний и летний бензин: в чем разница?

Эксперт «За рулем» Ревин объяснил, в чем опасность применения бензина не по сезону

В чем разница между зимним и летним бензином, рассказал в своем материале эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин. «ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный» помимо октановых чисел, экологических классов и прочего прописывает в одной позиции разницу между бензином летним и зимним, пояснил специалист. Это давление насыщенных паров бензина (ДНП). Его создают пары топлива над своей поверхностью в закрытом сосуде.

ДНП для всех товарных бензинов со всеми октановыми числами в летний период составляет 35-80 кПа, а в зимний и межсезонный период – 35-100кПа. Уточнить ДНП можно у оператора на АЗС, эта величина должна контролироваться при приеме топлива каждый день.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Разница вроде бы небольшая, но зимний бензин скорее испортит канистру, а то и содержимое багажника, если доживет до лета. Зимой же летний бензин будет хуже испаряться, и это может затруднить холодный пуск двигателя. Вывод простой – не делайте больших запасов топлива в конце летнего и зимнего сезона, хотя это во многом и зависит от экономической ситуации…

Какой же бензин нужно заправлять в бак? Если инструкция к авто указывает лишь один вариант октанового числа рекомендованного бензина, нужно заливать только его, вне зависимости от времени года. Если производитель допускает «вилку» на октановое число топлива, применяемого для вашего автомобиля, то зимой вполне можно поэкспериментировать, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.