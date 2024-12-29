Чемпионский гоночный комбинезон Айртона Сенны будет продан с аукциона

Гоночный комбинезон Айртона Сенны 1988 года выставлен на аукцион RM Sotheby’s

Гоночный комбинезон трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны будет продан через аукцион RM Sotheby’s. Это красный комбинезон, в котором гонщик принимал участие в сезоне Формулы-1 1988 года. Этот сезон по праву считается одним из самых захватывающих в истории Королевских гонок. Да не сочтет младшее поколение за спойлер: именно тогда Сенна выиграл первый свой титул.

Напомним, в 1988 году коллектив McLaren-Honda, за который выступал Айртон, доминировал в чемпионате, в итоге выиграв 15 гонок из 16. Но внутрикомандная проблема заключалась в острейшем противостоянии двух талантливых пилотов Айртона Сенны и Алена Проста – в недавнем сериале «Сенна» от Netflix эта борьба показана весьма красочно.

Выставленный на продажу комбинезон можно увидеть на тысячах фотографий той эпохи – это по-настоящему ценный артефакт, за который среди коллекционеров определенно разгорится борьба. Официально ожидаемая сумма, которую кто-то из них отдаст за реликвию, – от 40 до 60 тысяч долларов, но, по слухам, в реальности деньги будут заплачены еще более серьезные. Аукцион состоится в Париже в феврале 2025 года.

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Источник: The Drive