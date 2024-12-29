Новая партия надежных кроссоверов Toyota прибыла к российским дилерам: известны цены

В России появились новые кроссоверы Toyota Frontlander по цене 3,4 млн рублей

На российском рынке появился новый игрок в сегменте компактных кроссоверов – Toyota Frontlander 2024 года выпуска по цене 3,4 млн рублей за версию Elite от дилера «Рольф».

Кроссовер собран на совместном предприятии Toyota и GAC в Китае. Под капотом – 2,0-литровый двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод – передний.

Toyota Frontlander

За 3,4 миллиона рублей покупатель получает цифровую панель приборов, кондиционер и датчик света. Звучит неплохо, но удивляет отсутствие подогрева передних сидений. Привычный для многих элемент комфорта в российском климате в данном случае является опцией.

Такой нетипичный набор опций заставляет задуматься о целевой аудитории Frontlander в России. С одной стороны, бренд Toyota сам по себе является сильным аргументом, гарантируя определенный уровень надежности и долговечности. С другой стороны, цена в 3,4 миллиона рублей позиционирует автомобиль в сегменте, где конкуренты предлагают более богатые комплектации за схожую стоимость, включая подогрев сидений.

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Источник: Autonews