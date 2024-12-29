Рама, полный привод, тойотовские корни — известны цены на новый российский внедорожник

Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8 по цене от 2,92 млн рублей

С момента своего появления на рынке Toyota Hilux и Land Cruiser Prado стали эталоном для многих производителей, стремящихся создать свои собственные модели на их основе. Одним из таких примеров является новый пикап Sollers ST8, который вскоре поступит в продажу в России.

Пикап Sollers ST8, который будет представлен в первом квартале 2025 года, является результатом сотрудничества компании Sollers и китайского производителя JAC. Этот автомобиль, в техническом плане, является улучшенной версией Sollers ST6 и, по сути, представляет собой адаптацию JAC T6, который был разработан на основе Toyota Hilux.

Sollers ST8

Новая модель будет доступна в двух версиях: с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 204 л.с. и с дизельным двигателем 2,0 литра мощностью 136 л.с. Цены на пикапы уже объявлены: бензиновая версия обойдется в 2 920 000 рублей, а дизельная – в 3 000 000 рублей. Обе модели будут оснащены механической коробкой передач и системой полного привода.

Хотя Sollers ST8 является технической копией Sollers ST6, он отличается современным дизайном и улучшенным интерьером. Внутреннее пространство автомобиля было переработано, чтобы обеспечить максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Среди новых функций – вертикальный планшет мультимедиа и цифровая приборная панель, которые придают автомобилю современный вид и делают управление более удобным.

Производство пикапов Sollers ST6 и ST8 будет налажено на Ульяновском автомобильном заводе. Завод готовится к началу серийной сборки, и уже завершен монтаж сварочной линии кузовов новых моделей.

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Источник: Российская газета