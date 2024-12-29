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Официальные продажи нового корейского кроссовера начнутся в России в 2025 году

Продажи кроссоверов KGM Torres от SsangYong в России стартуют в начале 2025 года

После смены владельца и ребрендинга бывшего SsangYong компания KGM объявила о старте продаж своей флагманской модели в начале 2025 года.

Согласно официальному релизу, KGM Torres будет представлен на российском рынке в трех комплектациях: City, Dream и Icon.

KGM Torres
KGM Torres
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Комплектация City станет базовой версией, предлагающей переднеприводную модификацию. Комплектация Dream – более продвинутый вариант. В этой версии покупателям предлагается выбор между передним и подключаемым полным приводом. Комплектация Icon – флагманская версия, которая порадует покупателей полным приводом, обеспечивающим максимальную проходимость.

Независимо от комплектации, все версии KGM Torres оснащены турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 163 л.с. Этот двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin, известного своим качеством и надежностью.

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Безопасность – один из приоритетов KGM. Максимальная комплектация Icon порадует наличием восьми подушек безопасности. Кроме того, автомобиль оборудован целым рядом систем активной безопасности, включая систему автоматического экстренного торможения (AEB) и систему удержания полосы движения (LKAS).

В салоне два 12-дюймовых дисплея (для комбинации приборов и медиасистемы), предусмотрен бесключевой доступ, подогрев передних и задних сидений, а также руля и зеркал.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:KGM
Количество просмотров 12
29.12.2024 
Фото:KGM
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