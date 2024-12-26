Эти две марки из топ-3 самых продаваемых в РФ сохранят позиции в 2025 году — эксперт

Эксперт Нестеренко назвал китайские бренды, которые покинут рынок РФ в 2025 году

Многие китайские бренды в 2025 году могут уйти из России, и авторынок претерпит существенные изменения. Чтобы занять свою нишу, автопроизводителям нужно вкладывать в свое развитие и продвижение, не все китайские бренды готовы на это. Таким мнением поделился автоэксперт Народного фронта, исполняющий обязанности директора Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.

«По оценкам экспертов, скорее всего, у тех брендов, которые не смогли завоевать популярность, будет фиксироваться спад рынка. На сегодняшний день самый покупаемый автомобиль – это Lada Granta, потом Lada Vesta, на третьим месте идет Haval Jolion. Это официальные данные по 2024 году. Я думаю, эта тенденция сохранится. Раскрученные бренды, которые вкладывают и в промоушен, и в обслуживание, останутся на рынке и будут спокойно себе развиваться», – убежден эксперт.

По мнению Нестеренко, марки, не являющиеся лидерами рынка, будут вынуждены покинуть Россию. У таких марок, как Livan, Kaiyi, SWM, не все хорошо с продажами, констатирует эксперт.

«Многие такие производители на сегодняшний день предлагают до 31 декабря очень серьезные скидки. Они распродают машины, которые еще остались с 2023 года», – отмечает специалист.

Нестеренко напоминает о непростой текущей экономической составляющей, включая повышение утильсбора. Он прогнозирует рост цен на фоне падающего спроса и высоких кредитных ставок, многим автопроизводителям придется или оптимизироваться, или снижать продажи и уходить с рынка. Сегодня российский потребитель выбирает ценой, подчеркивает Нестеренко, а многие китайские бренды могут предложить за относительно небольшие деньги неплохие автомобили.

«Я думаю, что сейчас будет тенденция к удешевлению комплектации. То есть из-за утилизационного сбора, скорее всего, будет оптимизация. Сейчас в “китайцах” все-таки очень много всего есть. Им же тоже надо как-то сохранять деньги», – подытожил Нестеренко.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев предположил, что цены на новые автомобили на рынке России с нового года могут снова вырасти, несмотря на падение продаж после повышения утильсбора.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: osnmedia.ru