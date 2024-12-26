#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Седан и 2 кроссовера — совместное предприятие готовит к выходу инновационные модели
26 декабря
Седан и 2 кроссовера — совместное предприятие готовит к выходу инновационные модели
Volkswagen и SAIC представят в 2026 году 3...
Популярный китайский бренд сообщил о двух новинках для России
26 декабря
Популярный китайский бренд сообщил о двух новинках для России
Компания GAC привезет в Россию две новые модели...
Сколько минут греть мотор, чтобы сохранить его ресурс и сократить расход бензина
26 декабря
Сколько минут греть мотор, чтобы сохранить его ресурс и сократить расход бензина
Водителям рассказали, как долгий прогрев мотора...

В России произвели рекордное количество автомобилей

В России выпуск легковых машин вырос на 40%

В РФ за 11 месяцев текущего года было собрано 679 тыс. легковых машин, что на 39,3% выше показателя за тот же период 2023 года, информирует аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Китайские автомобили и русский мороз — кто кого

В ноябре произвели 80,4 тыс. легковых машин, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Грузовиков в январе – ноябре произвели 178 тыс. единиц, что на 9,8% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. В ноябре в РФ собрали 17,4 тыс. грузовиков (на 2,9% ниже, чем в ноябре 2023 года).

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 10
26.12.2024 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
0