В России произвели рекордное количество автомобилей

В России выпуск легковых машин вырос на 40%

В РФ за 11 месяцев текущего года было собрано 679 тыс. легковых машин, что на 39,3% выше показателя за тот же период 2023 года, информирует аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

В ноябре произвели 80,4 тыс. легковых машин, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Грузовиков в январе – ноябре произвели 178 тыс. единиц, что на 9,8% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. В ноябре в РФ собрали 17,4 тыс. грузовиков (на 2,9% ниже, чем в ноябре 2023 года).

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Источник: «Автостат»