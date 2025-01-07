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Pagani Zonda: споркар, вдохновленный Месси и капибарой

Этот спорткар никогда не поедет, но приводит любителей в полнейший восторг

Автомобили и искусство часто пересекаются в увлекательных формах, но уругвайский художник Хоакин Арбиза вывел эту синергию на новый уровень.

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Pagani Zonda Carpincho
Pagani Zonda Carpincho

Он создал арткар Pagani Zonda в натуральную величину. Объект одновременно отдает дань уважения двум иконам: легенде футбола Лионелю Месси и суперкару Zonda. Этот проект назвали Carpincho (капибара в переводе с испанского - гигантская морская свинка).

Zonda Carpincho была представлена на Неделе искусств в Майами, где сразу привлекла внимание публики. Хотя этот арткар не способен двигаться, как оригинал с V12 двигателем, он сохраняет вес в 1250 килограммов — такой же, как у настоящего Pagani Zonda, благодаря тысячам уругвайских монет, припаянных к кузову.

Каждая деталь Zonda Carpincho продумана до мелочей. На капоте изображен портрет Лионеля Месси, что подчеркивает связь с футболом, а использование монет в дизайне отражает любовь Гомеса к карманной мелочи.

Pagani Zonda Carpincho
Pagani Zonda Carpincho

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Несмотря на то, что монеты, из которых состоит Carpincho, стоят недорого, ценность арткара гораздо выше использованного материала. Zonda Carpincho является данью уважения двум иконам - Pagani Zonda, символу инженерного гения и Лионелю Месси, легенде футбола.

Оценочная стоимость проекта превышает 200 000 уругвайских песо (450 000 рублей), подчеркивая важность не материала, а креативности, вложенной в его создание.

Pagani Zonda Carpincho
Pagani Zonda Carpincho

Справка

Pagani Zonda — среднемоторный спортивный автомобиль, созданный итальянской компанией Pagani Automobili. Дебютировал в 1999 году и производился до 2011 года в количестве примерно 10 экземпляров в год.

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Источник: IndianAutosblog

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
07.01.2025 
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