Погибли четверо, включая новорожденного: подробности страшной аварии в Якутии
В Вилюйском районе Якутии произошло ДТП с тремя машинами. Авария случилась в 20 километрах от села Лекечен. Водитель автомобиля Toyota Ipsum въехал в стоящий на обочине грузовик Scania. Далее он выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.
ДТП унесло жизни четырех человек, из них – один новорожденный ребенок. Еще три человека пострадали, в том числе младенец. Все они в момент аварии находились в Toyota Ipsum.
Ребенка госпитализировали в Педиатрический центр РБN1-НЦМ в крайне тяжелом состоянии. Двое взрослых с разными травмами помещены в Республиканскую больницу N2-ЦЭМП, их состояние тяжелое.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ГУ МЧС Республики Саха (Якутия), Минздрав Якутии