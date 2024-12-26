Погибли четверо, включая новорожденного: подробности страшной аварии в Якутии

В Якутии в тройном ДТП погибли четыре человека

В Вилюйском районе Якутии произошло ДТП с тремя машинами. Авария случилась в 20 километрах от села Лекечен. Водитель автомобиля Toyota Ipsum въехал в стоящий на обочине грузовик Scania. Далее он выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

ДТП унесло жизни четырех человек, из них – один новорожденный ребенок. Еще три человека пострадали, в том числе младенец. Все они в момент аварии находились в Toyota Ipsum.

Ребенка госпитализировали в Педиатрический центр РБN1-НЦМ в крайне тяжелом состоянии. Двое взрослых с разными травмами помещены в Республиканскую больницу N2-ЦЭМП, их состояние тяжелое.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: ГУ МЧС Республики Саха (Якутия), Минздрав Якутии