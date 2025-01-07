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В минувшем году банки выдали рекордное количество кредитов, а что теперь?

НБКИ: в 2024 году банки выдали более 1,5 млн автокредитов

С января по ноябрь 2024 года банки выдали 1 501,6 тыс. автокредитов, что на 67,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (897,6 тыс. в 2023 году).

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Этот рост объясняется, в том числе, эффектом низкой базы, вызванным дефицитом новых автомобилей в 2023 году.

За тот же период было выдано автокредитов на сумму 2 150,3 млрд рублей, что на 62,5% больше по сравнению с январем-ноябрем 2023 года (1 323,1 млрд рублей).

Наибольшее количество автокредитов брали в Москве (87,5 тыс.), Московской области (83,5 тыс.), Татарстане (72,1 тыс.), Ростовской области (64,8 тыс.) и Краснодарском крае (63,7 тыс.).

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Среди регионов-лидеров по росту автокредитования за год особенно выделяются Ростовская область (+122,3%), Республика Крым (+121,5%) и Самарская область (+106,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 49,4% и 40,1% соответственно.

Однако в октябре-ноябре 2024 года специалисты рынка наблюдают значительное снижение объемов выдачи автокредитов. Это связано с введением макропруденциальных ограничений (так Банк России ограничивает долю рискованных кредитов) в середине года, а также с тем, что на рынок автокредитования стали меньше выходить заемщики с высокими долговыми обязательствами.

Дополнительными факторами снижения стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок.

Источник: НБКИ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 55
07.01.2025 
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