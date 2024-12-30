Большинство россиян отказалось от зарубежных поездок на Новый год

Более 80% россиян планируют путешествовать в новогодние праздники внутри страны

Новогодние праздники – время чудес, семейных встреч и, конечно же, путешествий. По данным исследования «СберСтрахования», опубликованным «Известиями», большинство россиян (более 80%) в этом году планируют провести каникулы, путешествуя по стране.

Исследование выявило явных лидеров среди направлений внутреннего туризма. Неудивительно, что на первых местах оказались мегаполисы – Москва (19%) и Санкт-Петербург (13%), привлекающие туристов своей богатой историей, культурными событиями и развитой инфраструктурой. Замыкает тройку лидеров Черноморское побережье (12%), обещающее мягкий климат и отдых у моря даже зимой.

Однако россияне стремятся не только в крупные города. Популярностью пользуются и более спокойные, но не менее привлекательные регионы: Карелия (11%), манящая своей нетронутой природой и зимними пейзажами, и Великий Устюг (10%), волшебная резиденция Деда Мороза. Горнолыжные курорты, такие как «Роза Хутор», «Шерегеш» и «Архыз», также привлекают любителей активного отдыха (8%).

Несмотря на преобладание внутреннего туризма, некоторые россияне все же планируют поездки за границу. Исследование показало, что самыми популярными зарубежными направлениями являются Белоруссия (15%), Абхазия (11%) и Египет (10%).

Исследование не только выявило географические предпочтения, но и указало на типы отдыха, которые больше всего привлекают россиян. Подавляющее большинство (56%) отдают предпочтение познавательному и развлекательному отдыху, включая экскурсии и посещение достопримечательностей. Для 24% новогодние поездки – это возможность встретиться с друзьями и близкими. И лишь 7% мечтают провести каникулы в теплых краях, наслаждаясь пляжным отдыхом. Для 15% опрошенных новогодние поездки стали уже ежегодной традицией, подчеркивая важность отдыха и путешествий в жизни россиян.

Финансовый аспект также является важным фактором при планировании путешествия. Большинство респондентов (53%) планируют уложиться в бюджет до 30 000 рублей. 24% готовы потратить от 51 000 до 100 000 рублей, а 16% закладывают еще более крупные суммы.

Оптимальной продолжительностью поездки большинство туристов (62%) считают период от трех до пяти дней. Более короткий отдых (один-два дня) предпочитают 24%, а 14% планируют более длительные путешествия.

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Источник: Известия