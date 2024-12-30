Полицейские оштрафовали водителя, прибывшего на помощь участнику ДТП

В Саранске ДПС оштрафовала водителя, который приехал помочь участнику ДТП

История из Саранска, где водитель, пытавшийся помочь другу, попавшему в ДТП, получил штраф.

Водитель Opel Mokka, не справившись с управлением, повредил три колеса, врезавшись в бордюр на кольцевой развязке.

Он позвонил другу, который приехал на помощь на своей тонированной Ниве. Цель была благородная – вытащить Opel на проезжую часть для последующей эвакуации.

Однако внимание привлекла тонировка Нивы. Инспекторы ДПС, убедившись в трезвости водителя Opel, составили протокол на друга, приехавшего на помощь, по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ – за наличие на передних боковых стеклах тонировки, светопропускаемость которой превышала допустимую норму. Штраф составил 500 рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Госавтоинспекция Мордовии