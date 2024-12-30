Полицейские оштрафовали водителя, прибывшего на помощь участнику ДТП
В Саранске ДПС оштрафовала водителя, который приехал помочь участнику ДТП
История из Саранска, где водитель, пытавшийся помочь другу, попавшему в ДТП, получил штраф.
Водитель Opel Mokka, не справившись с управлением, повредил три колеса, врезавшись в бордюр на кольцевой развязке.
Он позвонил другу, который приехал на помощь на своей тонированной Ниве. Цель была благородная – вытащить Opel на проезжую часть для последующей эвакуации.
Однако внимание привлекла тонировка Нивы. Инспекторы ДПС, убедившись в трезвости водителя Opel, составили протокол на друга, приехавшего на помощь, по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ – за наличие на передних боковых стеклах тонировки, светопропускаемость которой превышала допустимую норму. Штраф составил 500 рублей.
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Источник: Госавтоинспекция Мордовии
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30.12.2024
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