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Полицейские оштрафовали водителя, прибывшего на помощь участнику ДТП

В Саранске ДПС оштрафовала водителя, который приехал помочь участнику ДТП

История из Саранска, где водитель, пытавшийся помочь другу, попавшему в ДТП, получил штраф.

Водитель Opel Mokka, не справившись с управлением, повредил три колеса, врезавшись в бордюр на кольцевой развязке.

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Он позвонил другу, который приехал на помощь на своей тонированной Ниве. Цель была благородная – вытащить Opel на проезжую часть для последующей эвакуации.

Однако внимание привлекла тонировка Нивы. Инспекторы ДПС, убедившись в трезвости водителя Opel, составили протокол на друга, приехавшего на помощь, по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ – за наличие на передних боковых стеклах тонировки, светопропускаемость которой превышала допустимую норму. Штраф составил 500 рублей.

Источник: Госавтоинспекция Мордовии

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 26
30.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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