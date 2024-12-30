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Стало известно, какое наказание понесет водитель, задавивший 20 детей возле школы

Водителя, наехавшего на детей в Китае, приговорили к смертной казни

В Китае приговорили к высшей мере наказания мужчину, который наехал на автомобиле на людей перед школой. Об этом сообщили в городском суде средней ступени города Чандэ. Наказание исполняется методом введения фатальной инъекции.

Действия водителя, приведшие к гибели 20 детей и ранению еще 30 человек, всколыхнули общественность и поставили под сомнение вопросы безопасности и психического здоровья.

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19 ноября Хуан Вэнь, находясь в состоянии эмоционального напряжения, наехал на людей перед входом в начальную школу «Юнъань», где в тот момент проходила утренняя линейка. Эта трагедия произошла в момент, когда родители и дети собирались начать учебный день. Хуан, после того как сбил людей, вышел из автомобиля с оружием в руках, однако его удалось остановить очевидцам.

По данным следствия, Хуан Вэнь страдал от финансовых проблем и конфликтов в семье, что стало катализатором его действий. Его действия привели к гибели 20 детей и ранению еще 30 человек.

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Судебный процесс над Хуаном Вэнем вызвал широкий общественный интерес. Множество людей, включая родителей пострадавших детей, пришли в суд, чтобы следить за развитием событий. Суд признал его действия «серьезным нарушением общественной безопасности» и «значительным социальным вредом». В результате ему был вынесен приговор к высшей мере наказания – смертной казни, которая будет исполнена через два года.

Судья отметил, что преступление Хуана Вэня не только нарушило порядок в обществе, но и оказало «дурное влияние» на общественное сознание.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
30.12.2024 
Фото:Depositphotos
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