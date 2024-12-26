В РФ открылся центральный склад автозапчастей Soueast

Бренд Soueast открыл склад запчастей в Подмосковье площадью более 2 тыс кв. м

Бренд Soueast открыл Центральный склад запасных частей в Подмосковье на территории парка Техно-логистической компании «Томилино». Складское помещение категории А площадью порядка 2000 кв.м. расширится к февралю 2025 года еще на одну тысячу кв.м., рассказали в пресс-службе бренда.

Наличие такого склада в России позволит закрыть до 95% всех потребностей фирменных сервисных центров на территории РФ в запчастях и расходниках.

«Минимальные сроки доставки деталей до дилерских центров Москвы и Московской области — сутки с момента поступления оплаты. Срок доставки запасных частей до Петербурга составит от одного до трех дней. При этом срок доставки запчастей из Китая на склад в России будет осуществляться в течение месяца», – уточнили в пресс-службе.

На складе в ТЛК «Томилино» уже находится локальная продукция, включая аксессуары и технические жидкости. Первая крупная партия запчастей из Китая поступит на центральный склад Soueast в середине января 2025 года. В поставку входят все категории запчастей (более 2400 позиций) для кроссоверов Soueast S07 и Soueast S09, включая детали для кузовного ремонта, регулярного ТО и механического ремонта.

Кроме центрального склада запасных частей в Подмосковье Soueast планирует открыть как минимум теще три склада во второй половине 2025 года: в Петербурге, Новосибирске, и в Южном федеральном округе.

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Источник: пресс-служба Soueast