#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянам рассказали, чем китайские машины отличаются от европейских
26 декабря
Россиянам рассказали, чем китайские машины отличаются от европейских
Fresh назвал три опции, которые отличают...
Может ли двигатель «привыкнуть» к одному маслу?
26 декабря
Может ли двигатель «привыкнуть» к одному маслу?
Эксперт Деревков: «привыкание» мотора к одному...
Дилеры назвали причины переизбытка новых автомобилей на складах
26 декабря
Дилеры назвали причины переизбытка новых автомобилей на складах
РОАД: скопившиеся запасы автомобилей у дилеров...

В РФ открылся центральный склад автозапчастей Soueast

Бренд Soueast открыл склад запчастей в Подмосковье площадью более 2 тыс кв. м

Бренд Soueast открыл Центральный склад запасных частей в Подмосковье на территории парка Техно-логистической компании «Томилино». Складское помещение категории А площадью порядка 2000 кв.м. расширится к февралю 2025 года еще на одну тысячу кв.м., рассказали в пресс-службе бренда.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Наличие такого склада в России позволит закрыть до 95% всех потребностей фирменных сервисных центров на территории РФ в запчастях и расходниках.

«Минимальные сроки доставки деталей до дилерских центров Москвы и Московской области — сутки с момента поступления оплаты. Срок доставки запасных частей до Петербурга составит от одного до трех дней. При этом срок доставки запчастей из Китая на склад в России будет осуществляться в течение месяца», – уточнили в пресс-службе.

Рекомендуем
Китайские автомобили и русский мороз — кто кого

На складе в ТЛК «Томилино» уже находится локальная продукция, включая аксессуары и технические жидкости. Первая крупная партия запчастей из Китая поступит на центральный склад Soueast в середине января 2025 года. В поставку входят все категории запчастей (более 2400 позиций) для кроссоверов Soueast S07 и Soueast S09, включая детали для кузовного ремонта, регулярного ТО и механического ремонта.

Кроме центрального склада запасных частей в Подмосковье Soueast планирует открыть как минимум теще три склада во второй половине 2025 года: в Петербурге, Новосибирске, и в Южном федеральном округе.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба Soueast

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Soueast
Количество просмотров 29
26.12.2024 
Фото:Soueast
Поделиться:
Оцените материал:
0