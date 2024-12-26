Россиянам рассказали, чем китайские машины отличаются от европейских

Fresh назвал три опции, которые отличают китайские авто от европейских

Популярность китайских авто в России можно объяснить не только их новизной, но и множеством опций, которых не было в европейских и японских машинах, ушедших с российского рынка, рассказал директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов. Китайцы расширили список стандартных опций.

Разница в уровне оснащения машин примерно одинаковой стоимости все чаще приводит к тому, что человек приходит за какой-либо европейской маркой, но в итоге берет китайскую. Типичная комплектация «китайцев» богаче, а часто и сама машина «моложе» и имеет меньший пробег, заметил Губанов.

При этом у россиян есть претензии и к китайским машинам. Основные из них связаны с худшей, чем у машин европейских, японских, корейских и американских марок, защитой от коррозии, не всегда понятной надежностью агрегатов и тому подобное.

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Источник: Газета.Ru