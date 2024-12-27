Работу автозавода в период новогодних каникул остановят — известна причина

АВТОВАЗ в праздники модернизирует производство в связи с запуском новых моделей

Отечественный производитель АВТОВАЗ в период новогодних каникул проведет более 9 тысяч работ в рамках модернизации производства в связи с запуском новых моделей, а также для реализации мер, направленных на улучшение условий труда и профилактику оборудования. О планах предприятия рассказали в пресс-службе.

«По ранее утвержденному графику, производство уходит на каникулы с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, которые включают в себя официальные выходные дни и плановый единый корпоративный отпуск с 09 по 12 января. На складах компании и площадках дилерских центров накоплен достаточный запас готовых автомобилей для обеспечения непрерывных продаж», – уточнили на АВТОВАЗе.

Отмечается, что большая часть запланированных на новогодние каникулы работ связана с предстоящим запуском Lada Iskra. Речь идет о подготовке производства в цехах сварки, окраски и сборки. Начнется и модернизация линий производства двигателей под запуск нового 1,8-литрового мотора для семейства Lada Niva. Кроме того, большой комплекс работ запланирован в металлургическом производстве, а также в производстве шасси.

В части улучшения условий труда в ряде подразделений АВТОВАЗа запланированы ремонт бытовых помещений, кровли, замена напольного покрытия с металлического на полимерное, замена освещения на светодиодное, реконструкция остекления, ремонт столовых и т.д. Параллельно с работами на АВТОВАЗе на площадках «Лада Ижевск» и «ВИС-Авто» тоже начнутся ремонт и обслуживание оборудования. Производство автомобилей в Группе АВТОВАЗ возобновится 13 января, заверили на предприятии.

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Источник: АВТОВАЗ