Моторные масла Gazpromneft: полевые испытания в рамках Tro-Phy-Gital Tour 2024

Моторные масла Gazpromneft Premium N 5W-40 и Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 прошли масштабную проверку на прочность в ходе Tro-Phy-Gital Tour 2024.

Это уже второе автопутешествие, посвященного продвижению фиджитал-спорта. Его инициаторами стали участники фиджитал-сообщества, которое развивается почти в 100 странах. В автопробеге приняли участие победители национальных соревнований и любители фиджитал-спорта из России, Китая, Йемена и ЮАР.

Фото предоставлено Tro-Phy-Gital Tour

Полевые испытания проводились на дистанции более 10 000 км в условиях гор, степей, пустынь. Маршрут начинался в Уфе и пролегал через множество стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Финальной точкой стала столица Катара — Доха.

Фото предоставлено Tro-Phy-Gital Tour

Полевые испытания

В двух автомобилях каравана Tro-Phy-Gital Tour — бензиновой легковой машине с турбированным двигателем и дизельном микроавтобусе использовались моторные масла Gazpromneft. Исследования проб моторного масла каждые 2 000 км по маршруту Tro-Phy-Gital Tour позволили оценить стабильность и свойства продукта.

Фото предоставлено Gazpromneft

Проверка в суровых условиях

Ранее полностью синтетическое моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 успешно выдержало двойные ресурсные испытания во время лабораторно-стендовых исследований. После 700-часового марафона в моторе на 5000 оборотов в минуту в жестком температурном режиме, микрометраж всех рабочих деталей показал износ не превышающий нормативные показатели для 350-часовых стендовых испытаний. Эти результаты стали отправной точкой для полевых экспериментов.

Как показало себя Gazpromneft Premium N 5W-40

В бензиновом двигателе с распределенным впрыском и турбонаддувом полностью синтетическое моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 выдержало больше 10 000 км пробега, сохранив стабильные свойства. Это масло предназначено для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Оно содержит специальные полимерные молекулы для сохранения прочной масляной пленки на деталях двигателя и уменьшает их износ, а также обладает усиленными моющими свойствами. Gazpromneft Premium N 5W-40 подходит под требования автопроизводителей.

Фото предоставлено Tro-Phy-Gital Tour

На протяжении маршрута вязкость масла при 100°C оставалась в рамках стандарта SAE 40 на протяжении почти всего пробега — не ниже 12,5 мм²/с, несмотря на незначительное снижение после взятия проб на отметке 4000 км. Это связано с зафиксированным частичным разбавлением масла топливом, что характерно при работе двигателя в тяжелых условиях. Однако даже это снижение не вывело масло за пределы стандарта SAE 40 по окончанию всего маршрута, сохранив эффективную работу двигателя.

Gazpromneft Premium N 5W-40 продемонстрировало минимальное изменение щелочного числа на протяжении всей экспедиции. Это свидетельствует о высокой способности масла эффективно нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе работы двигателя, и бороться с вредными отложениями. В конце пробега щелочное число составило 5 мг КОН/г. Такой результат обеспечивает защиту внутренних компонентов от коррозии, сохраняет их чистоту даже в условиях повышенных нагрузок.

Фото предоставлено Gazpromneft

Исследование проб Gazpromneft Premium N 5W-40 показало невысокую динамику накопления железа, что подтверждает защиту деталей двигателя от износа. Финальная проба содержала 23 мг/кг (ppm) железа при референсе не более 75 мг/кг. (ppm). Медь, алюминий, никель и другие элементы износа практически не были зафиксированы, что свидетельствует о минимальном износе конструктивных материалов узлов. Равномерная динамика накопления железа в пробах масла говорит о сохранении ресурса масла на 50% при прогнозе более 10 000 км, также как ранее двойной ресурс подтверждали лабораторно-стендовые испытания.

Протокол исследования свойств смазочного материала, предоставлено Gazpromneft

Состояние двигателя во время тура

Пробы Gazpromneft Premium N 5W-40 также оценивали состояние двигателя в целом, что являлось ключевым фактором продолжения маршрута без поломок и остановок на ТО.

Параметры окисления и нитрования, фиксирующие работу масла в условиях высоких температур и интенсивной эксплуатации, увеличивались ожидаемо, но оставались в пределах нормы. Эти показатели характерны для форсированных двигателей, особенно в условиях горных дорог и жаркого климата, где нагрузка на масло возрастает многократно. Например:

Степень нитрования возросла с 5,9 до 12,1 Abs/cm,

Степень окисления увеличилась с 11,3 до 15,3 Abs/0,1 мм.

Содержание воды в масле оставалось низким — в пределах 667 ppm. Этот результат связан с показателем, известным как «точка росы», который играет важную роль в жарком климате. Ночью, при резком падении температуры, влага может оседать в картере и масле, что создает риск коррозии и снижения эффективности работы масла.

Фото предоставлено Tro-Phy-Gital Tour

Как показало себя Gazpromneft Diesel Premium 5W-40

В рамках Tro-Phy-Gital Tour дизельное моторное масло Gazpromneft Diesel Premium 5w-40 прошло испытание на дистанции до 10 000 км. Масло залили в дизельный микроавтобус, заменив заводское на пробеге 2 300 км. Gazpromneft Diesel Premium 5w-40 — всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для двигателей экологического класса до Евро-4 и некоторых двигателей Евро-5 включительно.

По данным проб кинематическая вязкость моторного масла остается в заданном классе SAE 40 на протяжении всего маршрута. Даже на последних киллометрах пробега показатели вязкости, важные для смазки деталей при высоких температурах, остались неизменными.

Протокол исследования свойств смазочного материала, предоставлено Gazpromneft

Щелочное число снизилось незначительно — с 8,4 до 7,8 мг КОН/г, демонстрируя способность масла эффективно нейтрализовать кислоты и предотвращать коррозию.

При сохранении текущей динамики запасов щелочного числа свойств моторного масла хватило бы на более чем 20 000 км без потери эксплуатационных характеристик.

Протокол исследования свойств смазочного материала, предоставлено Gazpromneft

Важный показатель — содержание железа в пробах, выросло с 2 до 6 мг/кг при предельном значении 140 мг/кг, что говорит о минимальном износе деталей двигателя, даже при высоких нагрузках.

Фото предоставлено Tro-Phy-Gital Tour

Уровень меди в первой пробе моторного масла составил неожиданно высокое значение — 16 мг/кг, затем увеличился до 23 мг/кг, но остался в пределах нормы. Это могло свидетельствовать о неисправности двигателя, но так как остальные элементы — алюминий, хром и свинец, не изменялись, стало понятно, что это связано с естественным процессом пассивации медьсодержащих деталей — образование оксидной пленки на поверхности деталей. Такая ситуация является типичной для новых двигателей с относительно небольшой наработкой. Двигатель в дизельном микроавтобусе — 2024 года выпуска.

Протокол исследования свойств смазочного материала

Испытание в реальных условиях: выводы

Моторные масла Gazpromneft Diesel Premium 5w-40 и Gazpromneft Premium N 5W-40 обеспечили стабильность работы автомобилей на протяжении всего маршрута. Они показали свою пригодность для эксплуатации в условиях повышенной сложности, обеспечив высокий запас свойств, устойчивость к износу, защиту от отложений. Эти моторные масла подходят как на длинных дистанциях, так и в городских условиях, продлевая жизнь двигателю и обеспечивая уверенность для водителя за рулем.

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