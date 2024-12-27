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Каждый седьмой россиянин покупает на вторичке европейскую или японскую иномарку

Автостат: россияне в ноябре на 18% чаще покупали авто с пробегом, чем год назад

Жители России в ноябре 2024 года покупали автомобили с пробегом чаще, чем в прошлом году. Всего россияне потратили на покупку подержанных машин 584,9 млрд рублей – на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой статистикой поделись в аналитическом агентстве «Автостат».

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Всего за 11 месяцев текущего года затраты россиян на покупку авто на вторичном рынке составили 6,3 трлн рублей, превысив показатель за весь прошлый год (5,8 трлн рублей). Из этой суммы 40% ушло на машины в возрасте от 10 лет и старше (234,8 млрд рублей – на 22,6% больше, чем год назад). Порядка 30% от общей суммы затрачено на автомобили в возрасте до 5 лет (179 млрд рублей; +9,9% год к году). Еще 171,1 млрд рублей составили затраты на покупку машин возрастом 5-9 лет (+20,7%).

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Больше всего россияне потратили на покупку иномарок европейского и японского производства (66% всей суммы – 202,3 млрд и 183,9 млрд. рублей соответственно). Примерно 15% средств ушло на покупку «корейцев» с пробегом (85,7 млрд рублей). На долю остальных брендов пришлось менее 10%, причем затраты на покупку китайских автомобилей с пробегом растут быстрее (рост в 2,1 раза до 26,1 млрд рублей), но их доля пока остается небольшой: 4,5% в ноябре 2024 года.

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Чаще всего жители РФ отдавали предпочтение покупке машин сегментов SUV, B, C и D (85%). На покупку внедорожников на вторичном рынке россиянами потрачено 279,7 млрд рублей (47,8%). Всего в ноябре 2024 года в России было куплено 524,5 тыс. подержанных легковых машин – на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
27.12.2024 
Фото:Depositphotos
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