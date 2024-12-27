Названы лучшие подарки для автомобилиста на Новый год
«Автодом» перечислил три лучших подарка для водителя к Новому году
Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина назвала лучшие подарки для автомобилиста на Новый год. Так, популярным подарком уже долгое время остаются подарочные сертификаты на сервисное обслуживание, их можно тратить на покупку аксессуаров и любые услуги.
Перед новогодними праздниками пользуются большим спросом оригинальные аксессуары, имеющие практическую пользу: переносные холодильники, наборы сумок для багажного отделения и тому подобное.
Также в последние несколько лет довольно популярны держатели для планшетов, которые крепятся на изголовье переднего сиденья с обратной стороны.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
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Источник: «Газета.Ru»
Фото:freepik / prostooleh
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27.12.2024
Фото:freepik / prostooleh
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