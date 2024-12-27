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Стало известно, за сколько «Рольф» выкупили у Росимущества

Активы «Рольфа» у Росимущества новый владелец выкупил за 35 млрд рублей

Структура нового владельца «Рольфа» предпринимателя Умара Кремлева приобрела активы группы у Росимущества за 34,8 млрд рублей. Сделка состоялась 31 августа, следует из отчетности компании.

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До этого холдинг «Рольф» вывели из-под управления Росимущества. Активы компании были переданы под управление Росимущества указом президента в 2023 году. В сентябре текущего года стало известно, что владельцем холдинга стал Умар Кремлев.

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Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 8
27.12.2024 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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