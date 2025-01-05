Система «Глаз бога» и умная подвеска: проводятся испытания революционного автомобиля

BYD проводит испытания модели Han 2025 с интеллектуальной системой City Pilot

Китайский автогигант BYD уверенно шагает в будущее, представляя миру BYD Han 2025 – флагманскую модель, которая обещает перевернуть представление о комфорте, безопасности и технологичности электромобилей.

Центральное место в инновациях Han 2025 занимает система City Pilot, которая, по утверждению производителя, обеспечивает полное беспилотное вождение. Успешные испытания на сложном участке трассы Шэньчжэнь-Чжуншань подтверждают серьезность заявленных возможностей. Конечно, на данный момент функция City Pilot находится на стадии завершения тестирования и будет активирована после его окончания.

BYD Han 2025

Сердцем этой системы является мощный чип Nvidia Orin-X, работающий в тандеме с впечатляющим набором датчиков: лидары, радары миллиметрового диапазона, панорамные и интеллектуальные камеры. Функционал City Pilot выходит за рамки простого автопилота: система способна распознавать дорожные знаки, светофоры, пешеходов и другие объекты.

Но инновации BYD Han 2025 не ограничиваются только автономным вождением. Автомобиль получил DiPilot 300, продвинутую систему помощи водителю, с метафорически названной функцией «Глаз Бога», которая, безусловно, обеспечивает ещё больший уровень безопасности. Система DiPilot 300 предоставляет расширенный набор функций помощи водителю, значительно упрощая управление и повышая безопасность.

Новый цвет кузова Weiyang Grey, спортивный черный пакет и унифицированный дизайн передней панели для всех модификаций (электрических и гибридных) создают стильный и современный облик. Комфорт обеспечивается интеллектуальной системой амортизации DiSus-C, которая в режиме реального времени регулирует жесткость подвески, адаптируясь к дорожным условиям и обеспечивая оптимальный баланс между комфортом и управляемостью. В сочетании с обновленной задней подвеской и 31 датчиком, DiSus-C гарантирует плавность хода и превосходную устойчивость.

BYD Han 2025 доступен в гибридной и полностью электрической версиях. Цены варьируются от 23 300 до 33 100 долларов США в зависимости от комплектации и типа силовой установки.

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Источник: ITHome