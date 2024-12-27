В России массово отзывают китайские автомобили российской сборки

Из-за ЭРФ-ГЛОНАСС под отзыв попали 19 752 автомобиля Kaiyi моделей X7, X3 и E5

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает об отзыве автомобилей марки Kaiyi, стартовавшем 16 декабря 2024 года.

Программа организована ООО «КАИ Рус», официальным представителем Kaiyi на российском рынке.

Kaiyi E5

Под отзыв попали модели автомобилей Kaiyi, реализованные в период с 2023 по 2024 год:

Kaiyi X7 – 1405 шт.



Kaiyi X3 – 4799 шт.



Kaiyi E5 – 13 548 шт.

Причина отзыва: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. Во время отзывной кампании будет произведена обязательная установка этого блока на все перечисленные автомобили.

Kaiyi E5

ООО «КАИ Рус» уведомит владельцев машин, попавших под отзыв, с помощью писем и/или телефонных звонков.

Владелец будет проинформирован о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения необходимых ремонтных работ.

Владельцы также могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого нужно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, который прилагается к уведомлению (доступен в разделе «Документы»), или воспользоваться интерактивным поиском на официальном сайте.

Если автомобиль попадает под отзыв, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время для визита.

Все работы по установке блока будут бесплатными для владельцев автомобилей.

К сожалению, не все автовладельцы прислушиваются к рекомендациям Росстандарта и приезжают к дилеру для дооснащения своего автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС. Подробнее - в нашей публикации.

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Источник: Росстандарт