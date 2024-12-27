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В России массово отзывают китайские автомобили российской сборки

Из-за ЭРФ-ГЛОНАСС под отзыв попали 19 752 автомобиля Kaiyi моделей X7, X3 и E5

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает об отзыве автомобилей марки Kaiyi, стартовавшем 16 декабря 2024 года.

Программа организована ООО «КАИ Рус», официальным представителем Kaiyi на российском рынке.

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Kaiyi E5
Kaiyi E5

Под отзыв попали модели автомобилей Kaiyi, реализованные в период с 2023 по 2024 год:

  • Kaiyi X7 – 1405 шт.
  • Kaiyi X3 – 4799 шт.
  • Kaiyi E5 – 13 548 шт.

Причина отзыва: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. Во время отзывной кампании будет произведена обязательная установка этого блока на все перечисленные автомобили.

Kaiyi E5
Kaiyi E5

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ООО «КАИ Рус» уведомит владельцев машин, попавших под отзыв, с помощью писем и/или телефонных звонков.

Владелец будет проинформирован о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения необходимых ремонтных работ.

Владельцы также могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого нужно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, который прилагается к уведомлению (доступен в разделе «Документы»), или воспользоваться интерактивным поиском на официальном сайте.

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Если автомобиль попадает под отзыв, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время для визита.

Все работы по установке блока будут бесплатными для владельцев автомобилей.

К сожалению, не все автовладельцы прислушиваются к рекомендациям Росстандарта и приезжают к дилеру для дооснащения своего автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС. Подробнее - в нашей публикации.

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Источник: Росстандарт

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
27.12.2024 
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