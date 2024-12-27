Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет

Магнит Маркет и CarClick запустили продажи новых машин из-за рубежа с гарантией 2 года

Новые машины из-за рубежа теперь доступны для выбора и бронирования в приложении и на сайте Магнит Маркет. Партнёром раздела стал международный автомобильный маркетплейс CarClick, ранее запустивший продажи машин премиум-класса на Wildberries и OZON.

В ассортименте ушедшие из России, но популярные в стране бренды, такие, как Kia, Hyundai, BMW, Audi, Ford и другие. Основатель CarClick Сергей Пиголкин отметил, что ключевым отличием продажи автомобилей в Магнит Маркете от других маркетплейсов станут более низкая цена за счёт прямой покупки автомобиля из-за рубежа и таможенной очистки на конечного покупателя, что позволит избежать наценок посредников и уплаты коммерческого утиль сбора. Все автомобили получают гарантию в 2 года, что является редкостью на российском рынке.

Покупка автомобиля на Магнит Маркет

«Наша миссия – безопасная и удобная покупка желаемого автомобиля без переплат, и наши цели полностью совпадают с партнерами из Магнит Маркет. Покупатель выбирает интересующий лот на сайте или в приложении Магнит Маркет, оплачивает бронь лота (учитывается в цене автомобиля), далее всеми заботами займутся сотрудники CarClick, а покупатель, экономя время, нервы и деньги получает свой автомобиль за 30-60 дней. Вскоре для бронирования будут доступны новые автомобили с ценой от 2 миллионов рублей, что представляет особенный интерес для клиентов», – рассказал Сергей Пиголкин, основатель международного автомобильного маркетплейса.

Уточняется, что сейчас к бронированию доступны около 50 автомобилей, но после Нового Года их число возрастет до нескольких сотен. Машины доступны из Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Казахстана, Германии и других стран ЕС.

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Источник: Пресс-служба Магнит Маркет