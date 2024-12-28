Китайские авто на вторичке теряют половину стоимости за год против 20-30% у конкурентов

«Известия»: китайские машины грозят за год потерять 50% своей цены от покупки

Китайские автомобили теряют почти 50% своей стоимости через год после покупки, что значительно выше, чем у автомобилей других марок.

Например, китайский кроссовер Geely Coolray 2023 года стоит у дилеров от 3,1 млн рублей, в то время как на вторичном рынке его цена начинается от 1,7 млн.

Аналогичная ситуация у моделей Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro – за год они теряют около 40% своей стоимости.

Для сравнения, японские автомобили теряют 15–30% стоимости, немецкие – от 18,5% до 34,5%. Например, Mercedes-Benz E-класса теряет до 28%, а Audi A6 – до 18,5%. Эти автомобили остаются более ликвидными на вторичном рынке, что подтверждается меньшими потерями в цене.

Седан Toyota Camry 2023 года сейчас можно купить новым от 5,4 млн рублей без учета скидок в салонах сети дилеров «Рольф», аналогичные предложения по подержанным автомобилям начинаются от 3,5 млн за версию с 250-сильным мотором.

Отечественные автомобили, например Lada Vesta Cross, теряют еще меньше – около 17%. Это объясняется более высоким уровнем доверия среди российских автолюбителей и более стабильным спросом на модели, произведенные внутри страны.

Влияние на амортизацию также оказывает популярность модели на рынке и ее цвет.

Китайские автомобили теряют в цене значительно сильнее конкурентов из-за отсутствия у россиян долгосрочного опыта эксплуатации таких моделей. Специалисты полагают, что со временем люди привыкнут, спрос на китайские автомобили стабилизируется, и их ликвидность на вторичном рынке возрастет.

Наименее подвержены обесцениванию, как правило, самые популярные SUV-модели брендов Geely, Haval, Chery, GAC, Changan, неярких цветов, стоимостью до 4 млн рублей.

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Источник: «Известия»