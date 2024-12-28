Падения авторынка в 2025 году удастся избежать, но есть нюанс — эксперт

Финансист Мольков объяснил, почему ставка ЦБ не влияет на цены на авторынке

Сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне позволит банкам и официальным дилерам сохранить текущие условия кредитования. Таким образом решение финансового регулятора будет способствовать тому, чтобы предотвратить падение продаж на авторынке России, хотя и в непродолжительной перспективе.

Таким прогнозом в беседе с «За рулем» поделился директор департамента финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

Он привел статистические данные о том, что в период с января по ноябрь 2024 года в России выдали 1,28 млн кредитов на покупку автомобилей, общая сумма займов составила 1,85 трлн рублей – на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Мнение специалиста

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»

– Спрос на автокредиты продолжает расти, так как увеличивается стоимость автомобилей в массовом сегменте. Отказ Центробанка от повышения ключевой ставки позволит банкам и официальным дилерам сохранить текущие условия кредитования, что даст возможность временно избежать уменьшения объема продаж авто на российском рынке.

В то же время Мольков считает, что ключевая ставка Центробанка напрямую не влияет на формирование ценообразования на автомобильном рынке России.

«Поэтому предпосылок для снижения цен пока нет. При этом Центробанк может увеличить ключевую ставку до 23% уже в начале 2025 года, если уровень инфляции останется высоким», – подытожил специалист.

Напомним, Банк России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

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Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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