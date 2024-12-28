Провоз товаров фурами по России резко подорожает

Минтранс предложил отменить скидку за оплату проезда по системе «Платон»

Минтранс РФ предложил поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого к плате за проезд грузовых машин массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам, информирует «Росавтодор». Понижающий коэффициент (0,51) действует уже больше девяти лет.

Предлагается поэтапно отказаться от применения скидки при расчете платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. Предполагается, что с 1 февраля 2026 года, с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции, оплата составит 5,1 руб./км, сообщили в ведомстве.

Полностью отойти от использования понижающего коэффициента к тарифу планируется с 1 февраля 2028 года.

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Источник: «Росавтодор»