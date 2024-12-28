Провоз товаров фурами по России резко подорожает

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Минтранс предложил отменить скидку за оплату проезда по системе «Платон»

Минтранс РФ предложил поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого к плате за проезд грузовых машин массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам, информирует «Росавтодор». Понижающий коэффициент (0,51) действует уже больше девяти лет.

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Предлагается поэтапно отказаться от применения скидки при расчете платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. Предполагается, что с 1 февраля 2026 года, с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции, оплата составит 5,1 руб./км, сообщили в ведомстве.

Полностью отойти от использования понижающего коэффициента к тарифу планируется с 1 февраля 2028 года.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

Источник: «Росавтодор»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 11
28.12.2024 
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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