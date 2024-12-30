Условия по автокредитам в 2025 году могут измениться – эксперт о нововведениях

Эксперт Андриевская рассказала, каким заемщикам могут отказать в автокредите

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% Центробанком России не сыграет большой роли для разворота падающего тренда на рынке автокредитования и никак не повлияет на ситуацию с сокращением выдач займов потребителям. Таким мнением в беседе с «За рулем» поделилась директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Рассуждая о том, как текущая ключевая ставка отразится на автокредитах, она подчеркнула, что ситуацию на рынке автокредитования в 2024 году можно разделить на два разных периода.

Мнение эксперта

Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

– Три первых квартала банки выдавали автокредиты в турборежиме. Динамика по выдачам в этом сегменте опережала все другие виды кредитования. В статистике Центробанка мы видим, что в марте –сентябре ежемесячный темп автокредитования достигал 4-5%. Но после четырех раундов повышения ключевой ставки с 16% до 21% в июле-октябре выдачи автокредитов стали «тормозить». С начала IV квартала скорость снизилась до 1,9% в октябре, и до 1,2% в ноябре.

По состоянию на 1 декабря текущего года портфель автокредитов в банках России достиг 2,591 трлн. руб., увеличившись с начала года на 51% (с 1,715 трлн руб. на 1 января 2024 года). Все предпосылки к дальнейшим заморозкам на рынке автокредитования остаются и в декабре, констатирует Андриевская.

«А зимой, с января по февраль 2025 года, они только усилятся. Сохранение ключевой ставки на уровне 21% на декабрьском заседании Центробанка не сыграет большой роли для разворота падающего тренда и никак не повлияет на ситуацию с сокращением выдач автокредитов. Дело в том, что помимо ключевой ставки гораздо больше на автокредитование влияют другие факторы», – подчеркивает специалист.

Во-первых, выросли цены на автомобили, поэтому все меньше заемщиков, особенно со скромными доходами, могут получить одобрение заявок. Все события на авторынке, включая ужесточение правил параллельного импорта, таможенные акцизы и налоги, утильсбор, взвинчивает цены на иномарки, отмечает Андриевская.

«Поэтому автолюбители поторопились за кредитами до 1 октября. Во-вторых, ЦБ ужесточил правила выдачи автокредитов, чтобы защитить заемщиков от закредитованности, а банковский сектор – от дефолтов клиентов. Другими словами, заемщики, отдающие по ранее взятым долгам 80% зарплаты, вряд ли получат автокредит. Банки считают таких клиентов высоко-рисковыми и теперь одобряют заявки людям с показателем долговой нагрузки меньше 50%, то есть тем, кто отдаёт из зарплаты меньше половины по «старым» долгам», – объясняет эксперт.

В-третьих, с 1 апреля 2025 года Центробанк может «закручивать гайки» в автокредитовании еще сильнее, в рамках принятого Госдумой закона о введении макропруденциальных лимитов в сегменте автокредитования.

«Суммируя все негативные факторы авторынок в 2025 году рынок будет расти гораздо медленнее. По наиболее благоприятному сценарию ежемесячная динамика будет не выше 1,2%-1,5% – сопоставимо с ноябрьским результатом. Ожидаем, что в следующем году портфель автокредитов в банках России достигнет 2,9-3 трлн рублей», — делится прогнозом эксперт.

Что касается ключевой ставки, не исключено, что она как минимум не снизится после февральского заседания ЦБ в 2025 году. Официальная инфляция уже разогналась выше 9,31%, вполне вероятно, что ставка либо останется на уровне 21%, либо станет выше на 50-100 базисных пунктов, резюмировала Андриевская.

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