Легендарная Toyota Camry обзавелась эксклюзивной версией: что в ней особенного?

В Китае стартовали продажи эксклюзивной версии Toyota Camry Glorious Edition

Совместное предприятие GAC-Toyota представило эксклюзивную версию легендарного седана Toyota Camry – Glorious Edition.

Toyota Camry Glorious Edition

Главное отличие Glorious Edition – его выразительный спортивный облик. Матовый серый цвет кузова придает автомобилю загадочный и элегантный вид, эффектно контрастируя с черными элементами: решеткой радиатора, эмблемами и шильдиками.

Toyota Camry Glorious Edition

Агрессивности добавляют аэродинамический обвес, включающий в себя передний сплиттер, задний диффузор и спойлер – элементы, не оставляющие сомнений в спортивных амбициях этого седана. Довершают картину стильные 19-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне седана, отделанном вельветом и натуральной кожей, установлены два 12,3-дюймовых экрана, проекционный дисплей, аудиосистема Dynaudio и 64-цветная атмосферная подсветка.

Интерьер Toyota Camry Glorious Edition

Glorious Edition доступен с тремя вариантами силовой установки: традиционный бензиновый двигатель и два гибридных варианта на базе 2,0-литрового и 2,5-литрового безнаддувных агрегатов.

Цена на столь роскошную версию Camry в Китае начинается от 202 800 юаней. По текущему курсу это составляет примерно 2,8 миллиона рублей.

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Источник: Автоновости дня