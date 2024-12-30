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Легендарная Toyota Camry обзавелась эксклюзивной версией: что в ней особенного?

В Китае стартовали продажи эксклюзивной версии Toyota Camry Glorious Edition

Совместное предприятие GAC-Toyota представило эксклюзивную версию легендарного седана Toyota Camry – Glorious Edition.

Toyota Camry Glorious Edition
Toyota Camry Glorious Edition

Главное отличие Glorious Edition – его выразительный спортивный облик. Матовый серый цвет кузова придает автомобилю загадочный и элегантный вид, эффектно контрастируя с черными элементами: решеткой радиатора, эмблемами и шильдиками.

Toyota Camry Glorious Edition
Toyota Camry Glorious Edition
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Агрессивности добавляют аэродинамический обвес, включающий в себя передний сплиттер, задний диффузор и спойлер – элементы, не оставляющие сомнений в спортивных амбициях этого седана. Довершают картину стильные 19-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне седана, отделанном вельветом и натуральной кожей, установлены два 12,3-дюймовых экрана, проекционный дисплей, аудиосистема Dynaudio и 64-цветная атмосферная подсветка.

Интерьер Toyota Camry Glorious Edition
Интерьер Toyota Camry Glorious Edition

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Glorious Edition доступен с тремя вариантами силовой установки: традиционный бензиновый двигатель и два гибридных варианта на базе 2,0-литрового и 2,5-литрового безнаддувных агрегатов.

Цена на столь роскошную версию Camry в Китае начинается от 202 800 юаней. По текущему курсу это составляет примерно 2,8 миллиона рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 11
30.12.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-13