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В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире: известна цена

Российские дилеры предлагают кроссоверы Honda Pilot по цене от 8 млн рублей

После долгого отсутствия семиместный кроссовер Honda Pilot появился на Российском рынке.

Четвертое поколение Honda Pilot доступно для заказа в России по цене от 7 982 000 рублей.

Honda Pilot Black Edition
Honda Pilot Black Edition
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На данный момент предложены пять автомобилей 2024 года выпуска, доступные для заказа у московской компании. Разброс цен достаточно велик и зависит от комплектации.

Базовая комплектация Sport (7 982 000 рублей) предлагает оптимальное соотношение цены и функциональности. Здесь вас ждет тканевый салон и аналоговая приборная панель.

Trailsport (8 299 000 рублей). Эта версия ориентирована на любителей активного отдыха. Усиленная подвеска с увеличенным клиренсом, система кругового обзора TrailWatch с камерами и внедорожный режим TrailMode позволят уверенно чувствовать себя на бездорожье – будь то песок, грязь или камни. Кожаная обивка с контрастной оранжевой прострочкой добавляет интерьеру спортивности и стиля.

Touring (8 412 000 рублей). Вариант для городского комфорта. Точная комплектация не указана, но судя по цене, можно ожидать более богатого оснащения по сравнению с базовой версией.

Black Edition (9 147 600 рублей). Флагманская комплектация, предлагающая максимальный уровень роскоши и технологичности. Фотографии демонстрируют салон, отделанный дорогой натуральной кожей, и наличие всех возможных опций, включая полностью цифровую приборную панель.

Интерьер Honda Pilot Black Edition
Интерьер Honda Pilot Black Edition

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Все представленные версии Honda Pilot оснащаются одним и тем же двигателем: 3,5-литровым бензиновым V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском, мощностью 285 л.с. Он работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальным полным приводом i-VTM4, гарантирующим уверенное управление в любых условиях.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 19
30.12.2024 
Фото:Honda
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