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Новейшие футуристичные минивэны Zeekr уже появились у российских дилеров

В России появились новые минивэны Zeekr Mix по цене от 7,4 млн рублей

Российский рынок электромобилей пополнился необычным представителем – минивэном Zeekr Mix, который успел удивить даже бывалых автолюбителей.

В Россию поставляются исключительно топовые версии с батареей емкостью 102 кВт·ч, обеспечивающей впечатляющий запас хода – до 702 км. В движение автомобиль приводит мощный 422-сильный электромотор, расположенный на задней оси, который обеспечивает динамичное ускорение и уверенное движение. Однако, цена за такое удовольствие кусается: от 7,4 до 7,9 миллионов рублей в зависимости от дилера. Для сравнения, в Китае аналогичная машина стоит около 4 миллионов рублей.

Zeekr Mix
Zeekr Mix
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Дизайн Zeekr Mix выглядит свежо и необычно. Большая колесная база (3008 мм), короткие свесы и округлая форма кузова создают ощущение плавности и динамики. Габариты автомобиля (4688 мм в длину) сравнимы с размерами Skoda Kodiaq, но при этом Zeekr Mix предлагает куда больше пространства и комфорта внутри. Характерные черты экстерьера – лидар на крыше, короткая линия капота и, пожалуй, самая выдающаяся деталь – три сдвижные двери: одна слева (со стороны водителя) и две справа.

Автомобиль получил замшевый потолок и большой люк. Во втором ряду автомобиля три сиденья. Каждое из них оснащено электроприводными подставками для ног. Передние сиденья способны поворачиваться на 270 градусов, позволяя пассажирам первого и второго ряда общаться лицом к лицу. А центральный тоннель с легкостью трансформируется в удобный столик.

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Технологическое оснащение Zeekr Mix также находится на высшем уровне. Большой плавающий центральный экран, компактная цифровая панель приборов, спрятанный за рулем рычаг переключения передач и проекционный дисплей дополненной реальности – все это создает атмосферу футуристического комфорта. Система помощи водителю Haohan 2.0 Zeekr, использующая данные лидара, обеспечивает безопасность и уверенность на дороге.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 14
30.12.2024 
Фото:Zeekr
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