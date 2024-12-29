В следующем году мир лишится легендарного породистого «немца»

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BMWBlog: спорткар BMW M8 снимут с конвейера в начале 2025 года

Информация, просочившаяся из дилерских документов, подтверждает печальную новость: производство купе BMW M8 прекращается в начале 2025 года. Приём новых заказов уже прекращен, и в январе BMW завершит обработку имеющихся заявок, после чего M8 Coupe исчезнет с официального сайта и конфигуратора.

Эта новость стала неожиданностью для многих, но, анализируя ситуацию, становится понятным, почему BMW приняла такое решение. Дебют BMW M8 Coupe и Cabrio состоялся в июне 2019 года.

BMW M8
BMW M8
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Изначально, казалось, BMW создала идеальное спортивное купе – мощное, роскошное, с неповторимым характером. Однако, позиционирование модели оказалось проблематичным. M8 невольно конкурировала с собственным флагманом – BMW M5, предлагающим аналогичную мощность, но в более практичном кузове седан. Более того, цена M8 ставила её в один ряд с такими иконами, как Porsche 911, что ещё сильнее сужало целевую аудиторию.

В итоге продажи M8 Coupe не оправдали ожиданий BMW. Покупатели, видимо, предпочли практичность четырёхдверного Gran Coupe, обойдя стороной классическое купе.

Сейчас в линейке остаются M8 Gran Coupe и M8 Cabrio, но и их дни, судя по всему, сочтены. Хотя точных сроков прекращения их производства пока нет, инсайдеры говорят о скором конце и для этих модификаций.

Будущее семейства BMW 8-Series также туманно. Изначально планировалось обновление всей линейки к 2026 году, включая купе, кабриолеты и Gran Coupe. Однако BMW, похоже, решила приостановить разработку новых «нишевых» моделей. Даже если разработка начнется, новые купе, кабриолеты и Gran Coupe вряд ли появятся до конца десятилетия.

Интерьер BMW M8
Интерьер BMW M8

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Интересная информация касается будущего Gran Coupe. По слухам, маркетологи BMW рассматривают возможность сохранения этой модификации, но с существенными изменениями. Возможно, новое поколение Gran Coupe будет построено на классической платформе CLAR, а не на перспективной архитектуре Neue Klasse EV, которая ориентирована на электромобили. Однако, полностью избежать электрификации вряд ли удастся, что в перспективе означает прощание с легендарным двигателем V8.

Источник: BMWBlog

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Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 20
29.12.2024 
Фото:BMW
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