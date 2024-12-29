Сколько стоили немецкие автомобили в Царской России? Вы удивитесь

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Стали известны цены автомобилей Wanderer и Mathis в дореволюционной России

Портал Quto сообщил цены на немецкие автомобили Wanderer и Mathis в дореволюционной России, опираясь на сохранившуюся брошюру 1913 года.

Наиболее доступным вариантом из линейки Wanderer в Санкт-Петербурге являлся компактный двухместный автомобиль Babylette. За 2050 рублей покупатель получал машину с 10-сильным двигателем и трехступенчатой коробкой передач. В пересчете на современные деньги – это сумма, сопоставимая с ценой современного компактного автомобиля среднего класса.

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Однако важно учитывать, что 2050 рублей 1913 года – это значительная сумма для большинства населения. Более комфортный четырехместный Wanderer Baby, оснащенный 16-сильным двигателем и четырехступенчатой коробкой передач, стоил уже 2900 рублей. Флагманом модельного ряда Wanderer был Standart, предлагаемый в четырех- и шестиместном вариантах по цене от 3600 рублей.

Что же входило в стандартную комплектацию? За 2500 рублей, например, за Wanderer покупатель получал не только сам автомобиль, но и дополнительное лобовое стекло (отсутствие которого было обычным явлением в те годы), мягкую складную крышу с боковинами и чехлом, две фары, домкрат и набор для ремонта шин.

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Однако, полная картина формировалась за счет дополнительных опций. Съемные ободья колес, багажные кофры, кресла, отделанные под старинную кожу, повышали стоимость автомобиля на 25-150 рублей. Коммерческий фургон на базе Wanderer стоил немного дешевле – 2450 рублей.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 23
29.12.2024 
Фото:Unsplash
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