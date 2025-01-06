Новые авто все больше похожи на смартфоны: новая функция в очередной раз это доказывает

Xiaomi SU7 получил функцию видеозвонка через переднюю камеру автомобиля

Теперь, подключив свой смартфон Xiaomi, владельцы SU7 могут использовать камеру для общения с друзьями и коллегами в режиме реального времени.

Это не только удобно, но и позволяет оставаться на связи, не отвлекаясь от дороги. Однако важно помнить о безопасности: функция работает только при условии, что смартфон поддерживает системы Xiaomi HyperOS 2 или HyperOS 1, а также соответствующие версии HyperConnect.

Xiaomi SU7

Обновление также включает в себя важные аспекты безопасности. При совершении VoIP-звонков через Bluetooth микрофон автомобиля отключается, что защищает личные данные водителя и пассажиров.

Кроме того, обновление Xiaomi HyperOS версии 1.4.5 OTA предлагает быстрый вход в систему с использованием подключенных Bluetooth-ключей, что исключает необходимость сканирования QR-кодов.

С учетом растущей популярности электромобилей, важно иметь доступ к информации о зарядных станциях. Обновление включает данные о зарядных станциях от таких брендов, как Nio, Li Auto и Xpeng. Пользователи могут легко находить информацию о мощности зарядки, ценах и даже парковке. Функция фильтрации позволяет выбирать станции по критериям, таким как бесплатная парковка и доступность, что делает процесс зарядки более удобным и эффективным.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CarNewsChina