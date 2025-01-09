Какие новые российские и китайские автобренды появятся на рынке РФ в 2025 году

В 2025 году на российском рынке появятся новые бренды, а неудачные уйдут

По мнению специалистов, российский авторынок в 2025 году пополнится как новыми отечественными брендами, так и китайскими суббрендами. В то же время некоторые марки, не успевшие завоевать у нас популярность, могут покинуть рынок.

На данный момент в России присутствует порядка 60 китайских автопроизводителей, отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто. Однако в ближайшем будущем он не ожидает появления новых китайских брендов, скорее всего, будут развиваться суббренды уже известных китайских компаний. Например, у Chery их уже насчитывается более десяти. Из тех, что у нас представлены и на слуху, – Omoda, Kaiyi, Jetour, Jaecoo и Exeed. Компания также намерена продвигать в ряде стран суббренды Sterra и iCar. Менее известны Luxeed, Qoros, Riich, Rely, Karry, Guojin.

На российском рынке могут появиться новые российские марки. Некоторые китайские автопроизводители заинтересованы в локализации производства в России, однако согласно российскому законодательству и внутренним правилам этих компаний, сборка автомобилей на российской территории возможна только под новым российским брендом. Уже в 2024 году в Калининграде был представлен бренд «Амберавто». Также ходят слухи о возвращении «Волги», которая может появиться в 2025 году.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», также ожидает появления суббрендов известных китайских концернов, таких как Soueast и Exlantix (суббренды Chery), а также автомобилей марки Avatr (премиальное подразделение Changan). Бренд Soueast уже был представлен на российском рынке, однако официальные продажи начнутся только в ближайшее время. Автомобили бренда Avatr также скоро поступят в продажу в России.

Однако не все китайские марки смогли закрепиться на российском рынке. Эксперты прогнозируют, что такие бренды, как Skywell, а также другие с низким уровнем продаж, могут покинуть страну. Это касается компаний, которые не входят в структуру крупных автоконцернов и не смогли предложить конкурентоспособные модели по привлекательным ценам. Например, если компания продает всего 500–1000 автомобилей в год, ей будет сложно выжить на рынке.

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Источник: ТАСС