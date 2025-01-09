Названы бренды из Китая, заменившие на рынке РФ ушедшие европейские марки

Стало известно, какую долю авторынка России заняли в 2024 году бренды из Китая

Продажи новых автомобилей из Китая по итогам 2024 года достигли 60% от общего объема авторынка России. Такими данными поделились в пресс-службе Новгородского университета по направлению технологий управления.

В ходе анализа процессов трансформации и модернизации российского рынка после ухода автобрендов из Европы выяснилось также, что 30% от общего количества покупок автомобилей в прошлом году пришлось на японские марки, 10% – на европейские.

«Объектом научно-исследовательской работы стали китайские марки и их влияние на развитие отечественного автопрома. Отсутствие конкуренции привело к тому, что российские покупатели стали все чаще присматриваться к китайскому автопрому. На российских дорогах, в каршеринге стали появляться такие бренды китайского автопрома, как Haval, Chery, Exeed, причем некоторые модели этих марок стали копиями ушедших европейских брендов и начали активно конкурировать с ними», – уточнили в пресс-службе.

Такая ситуация привела к тому, что в 2024 году доля китайских автомобилей на рынке России превысила 15% в сравнении с 5% на начало 2020 года. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам 11 месяцев 2024 года суммарная стоимость поставок китайских легковых машин в РФ выросла на 28,6% и достигла 13,8 млрд долларов. Также отмечается, что стоимость импортируемых автозапчастей за этот период выросла на 29,3%.

Китайский автопром увеличил свое присутствие в России и открыл заводы на территории нашей страны. Одним из лидеров в этой части стал бренд Geely – в 2020 году компания открыла сборочный завод в Подмосковье. На предприятии налажена сборка таких моделей, как Geely Atlas и Geely Tugella. Компания Chery запустила производство автомобилей на заводе в Черкесске и использовала бывшие заводы Volkswagen Group в Калуге.

В НовГУ подчеркивают, что выкуп Китаем заводов ушедших автобрендов стал возможен благодаря постановлению Минпромторга РФ о поэтапном увеличении утильсбора до 70-85% на автомобили, ввозимые из-за рубежа.

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Источник: tass.ru