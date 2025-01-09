Более мощный, с выросшим багажником: представлен обновленный кроссовер Skoda

Компания Skoda презентовала рестайлинговые электрокроссоверы Enyaq и Enyaq Coupe

Чешский автопроизводитель Skoda презентовал рестайлинговый кроссовер Enyaq и его купеобразную версию Coupe. Он стал второй моделью марки с новым фирменным языком дизайна Modern Solid. Обновленный автомобиль получил новую оптику и капот. Коэффициент лобового сопротивления уменьшен с 0,26 до 0,24 у стандартной и с 0,23 до 0,22 у купеобразной модификации.

Запас хода электрокара стал больше. Версия Enyaq с батареей на 82 кВт.ч способна преодолеть до 588 км (ранее 562 км). Купе теперь может проехать 597 км вместо 570.

Skoda Enyaq

Обновленный кроссовер получил расширенное базовое оснащение (подогрев сидений и рулевого колеса, 13-дюймовый экран мультимедиа, бесключевой доступ). Объем багажника равен 585 литрам для Enyaq и 570 литрам для Enyaq Coupe. Пространство увеличивается до 1710 и 1610 литров при сложенных сиденьях.

Skoda Enyaq

Базовый заднеприводный Skoda Enyaq, как и ранее, приводит в движение электродвигатель мощностью 204 л.с. Модификация с мотором на 285 л.с. предлагается с задним и полным приводом. Зарядить аккумулятор от 10 до 80% можно за полчаса.

В Европе стоимость Skoda Enyaq составит €44 тыс. (4,7 млн рублей по текущему курсу).

Skoda Enyaq Coupe

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Источник: Skoda