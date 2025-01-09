Бизнес такси перестал быть прибыльным — ждем дефицита?

«Коммерсант»: число новых легальных компаний в отрасли такси сокращается

В России рынок такси переживает упадок, связанный с несколькими факторами, включая ужесточение законодательства, дефицит водителей и рост цен на автомобили.

Число новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в таксомоторной отрасли, сократилось на 20% в 2024 году, подсчитали в аналитическом сервисе «Контур.Фокус».

При этом многие предприниматели предпочитают работать как самозанятые, что также влияет на статистику официальных регистраций.

Одним из ключевых факторов сокращения числа новых игроков является принятие в сентябре 2023 года закона о такси (580-ФЗ), который значительно увеличил требования к бизнесу. Он обязывает водителей, работающих на личных автомобилях, проходить ежедневные медицинские осмотры и технические проверки. Это усложнило условия для работы в сфере, что привело к замедлению роста числа компаний.

Вместе с тем, с момента вступления в силу закона многие таксисты начали работать как самозанятые, не регистрируя юридическое лицо. Количество самозанятых таксистов в России достигает 650 тыс. человек, однако лишь небольшая часть из них (21 тыс.) имеет разрешение на перевозку пассажиров.

Не менее важным фактором являются растущие расходы на автомобили и сокращение доступности кредитных средств. Средняя стоимость новых автомобилей в России в ноябре 2024 года составила 3,12 млн рублей, что на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти высокие затраты, а также дефицит кадров, усугубленный низким уровнем миграции и высокой занятостью, способствуют ухудшению экономической ситуации на рынке такси.

Кроме того, наблюдается рост нелегального рынка такси, где водители предлагают услуги по значительно более низким ценам. В России функционирует огромное количество групп и ботов в мессенджерах для заказа такси, что еще больше усложняет работу официальных сервисов.

В январе – ноябре 2024 года средний чек за услуги такси в России составил 607 руб., прибавив 12% за год. В Москве показатель вырос на 11%, до 823 руб.

В условиях таких экономических реалий эксперты считают необходимым пересмотреть законодательные ограничения и снизить финансовую нагрузку на бизнес.

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Источник: «Коммерсант»