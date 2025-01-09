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Шпионы засняли во время тестов испытательный прототип рестайлингового автомобиля

В Сети показали обновленную Tesla Model Y без камуфляжа во время тестов

Tesla Model Y после рестайлинга изменится внешне намного заметнее, чем во время модернизации Model 3. В Сети появились шпионские снимки испытательного прототипа, судя по которым у кроссовера будет по-новому оформлена передняя часть и оригинальная светотехника в стиле китайских автомобилей.

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Скорее всего фотографии сделаны во время зимних тестов обновленного электрокара в Китае. Качество фото оставляет желать лучшего, при этом на них видно, что Model Y имеет более угловатый дизайн передней части с практически плоским капотом и переосмысленным бампером.

Более компактные фары Model Y соединены диодной полосой вдоль кромки капота. Такое решение применяют производители китайских электрокаров, например, LiXiang. У Tesla похожее оформление имеют пикап Cybertruck и перспективный беспилотник Cybercab.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

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Вполне вероятно, что световая полоса установлена только на ходовые огни, а основные блоки фар встроены в передний бампер. На корме электрокара можно разглядеть «монофонарь», перекликающийся с передней светотехникой.

Напомним, сборку обновленной Model Y фирма Tesla намерена запустить в январе текущего года на мощностях гигафабрики в Шанхае. В планах Tesla – выпуск Model Y с тремя рядами кресел.

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Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla | Autohome
Количество просмотров 495
09.01.2025 
Фото:Tesla | Autohome
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