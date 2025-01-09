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Знакомый добротный «японец» вернулся в Россию и стоит дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Nissan X-Trail продают в России по цене от 3,3 млн рублей

Популярный семейный кроссовер Nissan X-Trail в новом поколении вернулся на российский рынок. Сейчас такие машины привозят по схеме параллельного импорта из Китая и Южной Кореи.

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Стоимость паркетника стартует от 3 277 500 рублей (за автомобиль 2023 года выпуска), это заметно дешевле, чем у китайских конкурентов.

Такую цену за гибридную полноприводную версию X-Trail предлагает московская компания, которая берется привезти автомобиль из Кореи в комплектации Deluxe Edition, включая доставку до Владивостока.

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Автомобиль оснащен кожаным салоном, панорамной крышей, мультимедийной системой с крупным экраном и множеством других опций.

Для сравнения, минимальная цена на китайский кроссовер Tiggo 8 Pro Max — 3 370 000 рублей, а на Geely Atlas — 3 517 190 рублей.

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Речь о гибридной версии Nissan X-Trail с системой E-Power, мощностью 340 л.с., где 1,5-литровый турбомотор работает исключительно как генератор. Цены на такие автомобили в Новосибирске варьируются от 3 590 000, а в Москве эти паркетники продают из наличия минимум за 4 150 000 рублей. До 4 990 000 рублей автомобиль обойдется в таких городах, как Красноярск, Тюмень, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 286
09.01.2025 
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5