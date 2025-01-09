На рынок России вернулся один из самых надежных кроссоверов по приятной цене

В Россию по параимпорту привезли партию Subaru Forester по цене от ₽3,55 млн

На рынке России возобновились продажи одного из самых надежных кроссоверов – Subaru Forester. Партию автомобилей завезли в нашу страну по схеме параллельного импорта, причем цена на него стартует от 3,55 млн рублей.

В частности, продавец из Владивостока готов привезти за эти деньги праворульный Subaru Forester мощностью 177 л.с. с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором и полным приводом.

Subaru Forester

Относительно утильсбора и названия комплектации нет информации, известно только, что кроссовер оснащен полностью светодиодной оптикой, есть датчики света и дождя, подогрев руля, зеркал, заднего стекла и всех сидений. Также в списке оснащения значатся люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мультируль, но вместо полноценной мультимедиа в салоне стоит обычная магнитола с монохромным дисплеем.

По цене 3,7 млн рублей новый Forester с левым расположением руля может привезти фирма из Новосибирска. В указанную стоимость входит утильсбор, что касается комплектации, то в объявлении сказано об атмосфернике объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. с вариатором и полным приводом.

Интерьер Subaru Forester

Другой продавец из Москвы продает новый 150-сильный Forester с учетом уплаченного коммерческого утильсбора за 4,79 млн рублей, во Владивостоке за аналогичную модель кроссовера просят 4,85 млн рублей, а в Архангельске – 4,995 млн рублей. Такие же кроссоверы есть в Самаре, Кирове, Красноярске, Екатеринбурге, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Брянске и некоторых других городах РФ.

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Источник: avtonovostidnya.ru