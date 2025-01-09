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На рынок России вернулся один из самых надежных кроссоверов по приятной цене

В Россию по параимпорту привезли партию Subaru Forester по цене от ₽3,55 млн

На рынке России возобновились продажи одного из самых надежных кроссоверов – Subaru Forester. Партию автомобилей завезли в нашу страну по схеме параллельного импорта, причем цена на него стартует от 3,55 млн рублей.

В частности, продавец из Владивостока готов привезти за эти деньги праворульный Subaru Forester мощностью 177 л.с. с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором и полным приводом.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Относительно утильсбора и названия комплектации нет информации, известно только, что кроссовер оснащен полностью светодиодной оптикой, есть датчики света и дождя, подогрев руля, зеркал, заднего стекла и всех сидений. Также в списке оснащения значатся люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мультируль, но вместо полноценной мультимедиа в салоне стоит обычная магнитола с монохромным дисплеем.

По цене 3,7 млн рублей новый Forester с левым расположением руля может привезти фирма из Новосибирска. В указанную стоимость входит утильсбор, что касается комплектации, то в объявлении сказано об атмосфернике объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. с вариатором и полным приводом.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

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Другой продавец из Москвы продает новый 150-сильный Forester с учетом уплаченного коммерческого утильсбора за 4,79 млн рублей, во Владивостоке за аналогичную модель кроссовера просят 4,85 млн рублей, а в Архангельске – 4,995 млн рублей. Такие же кроссоверы есть в Самаре, Кирове, Красноярске, Екатеринбурге, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Брянске и некоторых других городах РФ.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Subaru
Количество просмотров 3297
09.01.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+19