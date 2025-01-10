Новый завод в Подмосковье начнет серийное производство осей, колодок и подвесок

Китайцы построят в Подмосковье завод запчастей для грузовой техники

Компания «Хуацзин» из Китая, специализирующаяся на производстве запчастей и деталей для прицепов и полуприцепов под брендом HJ, начнет строительство завода в индустриальном парке «Есипово» на территории Солнечногорска в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье компания "Хуацзин" планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года», – уточнила вице-премьер.

Зиновьева подчеркнула, что производственные мощности нового предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск 100 тысяч осей, 100 тысяч подвесок и до 400 тысяч колодок. Планируется, что на первоначальном этапе запустят два цеха по производству осей и подвесок. В дальнейшей перспективе линейка продукции пополнится колодками, упорными устройствами, элементами подвесок. Кроме того, планируется запустить линию штамповки.

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Источник: ria.ru