Автовладельцев заблаговременно проинформируют об окончании срока действия полиса
В Госдуме хотят обязать страховщиков сообщать водителям об окончании срока ОСАГО
Страховые компании обяжут уведомлять автовладельцев об окончании срока действия полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение Госдумы РФ глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).
«Законопроект предусматривает введение для страховщика обязанности заранее информировать страхователя о предстоящей дате окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора)», – говорится в пояснительной записке к документу.
Нилов предлагает направлять уведомления водителям на электронную почту, посредством СМС или в личный кабинет страхователя на портале Госуслуги. В случае принятия законопроекта снизится риск случайных нарушений закона автовладельцами, ненамеренно забывшими об окончании срока действия полиса ОСАГО, убежден Нилов.
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Источник: tass.ru
Фото:АГН «Москва»
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10.01.2025
Фото:АГН «Москва»
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