#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Автовладельцев заблаговременно проинформируют об окончании срока действия полиса

В Госдуме хотят обязать страховщиков сообщать водителям об окончании срока ОСАГО

Страховые компании обяжут уведомлять автовладельцев об окончании срока действия полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение Госдумы РФ глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Законопроект предусматривает введение для страховщика обязанности заранее информировать страхователя о предстоящей дате окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора)», – говорится в пояснительной записке к документу.

Рекомендуем
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Нилов предлагает направлять уведомления водителям на электронную почту, посредством СМС или в личный кабинет страхователя на портале Госуслуги. В случае принятия законопроекта снизится риск случайных нарушений закона автовладельцами, ненамеренно забывшими об окончании срока действия полиса ОСАГО, убежден Нилов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 79
10.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0