В Россию привезли новый семейный полноприводный кроссовер с автоматом
В РФ появились в продаже кроссоверы Toyota Highlander по цене 7,4 млн рублей
В конце 2024 года столичный дилер привез в Россию партию кроссоверов Toyota Highlander из Китая. Стоимость автомобиля составляет 7,4 млн рублей.
Toyota Highlander
За такую сумму предлагается машина с богатым оснащением, в которое входят адаптивный круиз-контроль, парктроники, камера кругового обзора, датчик света, панорамная крыша, многозонный климат-контроль.
Автомобиль продается с безальтернативным бензиновым мотором мощностью 248 л.с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный. Ранее кроссовер в некоторых салонах предлагался с гибридной силовой установкой.
Toyota Highlander
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews.ru
Фото:Toyota
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10.01.2025
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+6