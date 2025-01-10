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В Россию привезли новый семейный полноприводный кроссовер с автоматом

В РФ появились в продаже кроссоверы Toyota Highlander по цене 7,4 млн рублей

В конце 2024 года столичный дилер привез в Россию партию кроссоверов Toyota Highlander из Китая. Стоимость автомобиля составляет 7,4 млн рублей.

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Toyota Highlander
Toyota Highlander

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За такую сумму предлагается машина с богатым оснащением, в которое входят адаптивный круиз-контроль, парктроники, камера кругового обзора, датчик света, панорамная крыша, многозонный климат-контроль.

Автомобиль продается с безальтернативным бензиновым мотором мощностью 248 л.с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный. Ранее кроссовер в некоторых салонах предлагался с гибридной силовой установкой.

Toyota Highlander
Toyota Highlander

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 274
10.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+6